In Europas Top-Ligen ist das Sommer-Transferfenster seit einiger Zeit geschlossen. Wir blicken nun auf die wichtigsten internationalen Transfers und Gerüchte für den Januar 2026. ran fasst die internationalen Gerüchte und fixen Deals zusammen.

+++ 19. November, 21:10 Uhr: Macht Granit Xhaka schon die Sunderland-Biege? +++ Erst im Sommer wechselte Granit Xhaka von Bayer Leverkusen zum Premier-League-Aufsteiger AFC Sunderland. Nun könnte aber schon im Winter ein weiterer Wechsel des Schweizers ins Haus stehen. Denn wie die italienische "Tuttosport" berichtet, soll Champions-League-Teilnehmer Juventus Turin an einer Verpflichtung des 33-Jährigen interessiert sein. Bei Juventus soll Xhaka das Mittelfeldduo Khephren Thuram und Manuel Locatelli entlasten. Pikant: Zumindest laut "Tuttosport" soll Xhaka einem Wechsel nicht abgeneigt sein. Torstopp-Ansage an Robert Lewandowski soll FC Bayern wohl Millionen gekostet haben Ganz anders klingt das wiederum in der englischen Presse. Laut "Sky Sport News" sei Xhaka bei seinem derzeitigen Klub "sehr glücklich". Und auch Sunderland selbst habe kein Interesse an einem Xhaka-Verkauf. Bei den "Black Cats" steht Xhaka noch bis 2028 unter Vertrag. Im Sommer ließ sich Sunderland den Transfer gut 20 Millionen Euro Ablöse kosten. Und tatsächlich ist Xhaka bei seinem Team gesetzt: Er spielte bislang jede Minute für Sunderland und hat großen Anteil am derzeitigen sensationellen vierten Platz des Liga-Rückkehrers.

+++ 11. November, 11:15 Uhr: Niclas Füllkrug erhält wohl Freigabe von West Ham - Bundesliga-Comeback? +++ Niclas Füllkrug könnte wohl schon bald wieder in der Bundesliga auflaufen. Laut "Sky" hat der 32-Jährige die Freigabe von seinem Klub West Ham United erhalten und darf sich nach einem neuen Verein umsehen. Demnach seien aktuell vor allem zwei Bundesligisten am Mittelstürmer interessiert: der FC Augsburg und der VfL Wolfsburg. Beide Vereine befinden sich aktuell in einer sportlichen Krise und könnten Füllkrugs Qualitäten gut gebrauchen. Für Augsburg spräche, dass Füllkrug wohl ein sehr gutes Verhältnis zu Sandro Wagner hat. Der FCA-Cheftrainer war zuvor Assistent von Julian Nagelsmann beim DFB-Team. Für Wolfsburg spricht das finanzielle Argument: Schließlich zahlte West Ham vor zwei Jahren immerhin 27 Millionen Euro Ablöse an Borussia Dortmund. Bei den "Wölfen" müsste Füllkrug wohl auch weniger Gehaltseinbußen hinnehmen. Der Ex-Werderaner erlebt in London eine Zeit zum Vergessen: Immer wieder wurde er von Verletzungen ausgebremst, konnte sich auch deshalb nie wirklich durchsetzen. Zurzeit fällt er mit einem Muskelbündelriss aus. Berater Thorsten Wirth hatte zuletzt im "TOMorrow Business Podcast" die Wechselgedanken des Deutschen öffentlich gemacht: "Das muss immer im Zusammenspiel mit dem Verein passieren, aber ich glaube, es kann schon Sinn machen, dass man da was verändert." "Rückblickend muss man sagen, der Transfer hat nicht funktioniert. Da müssen wir nichts schönreden", fällt das Fazit des Beraters eindeutig aus. Auch Julian Nagelsmann nahm seine Nationalspieler in die Pflicht und betonte, dass mangelnde Spielzeit ein K.-o.-Kriterium für den WM-Kader sei. In der Bundesliga könnte Füllkrug diese wieder bekommen.

+++ 10. November, 09:45 Uhr: Nächster 100-Millionen-Transfer bei Liverpool? +++ Schlägt der FC Liverpool erneut kostspielig auf dem Transfermarkt zu? Laut der italienischen Zeitung "II Giorno" sind die Reds an Alessandro Bastoni von Inter Mailand interessiert. Demnach ist der Innenverteidiger der neuer Wunschspieler, den sich Liverpool wohl auch einiges kosten lassen würde. So soll der Klub bereit sein, mehr als 100 Millionen Euro auf den Tisch zu legen. An der Anfield Road ist man aktuell auf der Suche nach defensiver Verstärkung. Neuzugang Giovanni Leoni fällt mit einem Kreuzbandriss lange aus, Ibrahima Konate steht wohl vor dem Absprung. Nach bereits 14 Gegentreffern in zehn Ligaspielen - Spitzenreiter Arsenal kassierte in dieser Zeit nur fünf Tore - könnte Bastoni Abhilfe verschaffen, idealerweise bereits im Januar. Der 26-Jährige ist aber noch bis 2028 vertraglich an Inter gebunden. Bastoni wäre erneut ein teurer Transfer für die Reds, die im Somme bereits Alexander Isak (fast 150 Millionen), Florian Wirtz (125 Millionen) und Hugo Ekitike (95 Millionen) verpflichteten

+++ 7. November, 09:50 Uhr: Macht Galatasaray Istanbul Jagd auf Lionel Messi? +++ Zwar hat Galatasaray mit Victor Osimhen, Mauro Icardi und Leroy Sané schon einige große Namen im Kader, jedoch soll der Istanbuler Klub nun an einem noch größeren Transfer-Kracher arbeiten. Wie türkische Medien berichten, möchte der Traditionsverein Lionel Messi für vier Monate ausleihen. Laut dem türkischen Journalisten Zeki Uzundurukan soll Galatasaray bereits Kontakt zu Vertretern des Superstars aufgenommen haben. "Messi könnte für vier Monate zu Galatasaray kommen. Das Scouting-Team verfolgt seine Situation schon lange", schrieb er. Über den finanziellen Aspekt soll sich Galatasaray bereits Gedanken gemacht haben. Messi, der bei Inter Miami zehn Millionen Euro im Jahr beziehen soll, könnte diese Summe anteilsmäßig auch in den vier Monaten in Istanbul erhalten. Es geht also wahrscheinlich um etwa 3,3 Millionen Euro - eine Summe, die für den Klub locker zu stemmen sein dürfte, zumal die Trikot-Verkäufe explodieren dürften. Die ganz große Frage ist nicht, ob Gala sich Messi leisten kann, sondern ob der Argentinier für die Istanbuler spielen möchte. Klar ist, dass die MLS-Saison bereits am 6. Dezember dieses Jahres endet und dann in eine längere Pause geht. Noch steht der genaue Saisonstart der neuen MLS-Spielzeit nicht fest. Messi könnte also die Zeit nutzen, um im Rhythmus zu bleiben und auf diese Weise womöglich eine bessere Vorbereitung auf die WM im kommenden Sommer zu haben. Allerdings gehen derartige Kurz-Leihen eher selten wirklich über die Bühne. Rein sportlich würde Messi allerdings wohl noch immer einen Mehrwert bieten. Der Argentinier kommt in der laufenden Saison auf 33 Pflichtspieltore für Miami und zog mit seinem Team ins Playoff-Viertelfinale ein. Der 38-Jährige steht in Miami bis 2028 unter Vertrag, hatte diesen erst vor wenigen Wochen verlängert.

