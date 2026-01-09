Kevin Behrens: Wieder Schlagzeilen - Ex-Bundesligaspieler sorgt in Lugano für Aufsehen

Der frühere Wolfsburger Kevin Behrens hat auch bei seinem neuen Klub FC Lugano nun für einen Skandal gesorgt.

Das Testspiel zwischen dem Schweizer Klub FC Lugano und dem tschechischen Verein Viktoria Pilsen (2:4) wurde von einem Skandal überschattet.

Ausgelöst wurde der Eklat vom deutschen Profi Kevin Behrens, der für Lugano auf Torejagd geht. Im Duell mit Viktoria Pilsen ging der Stürmer jedoch auf seinen Mitspieler Georgios Koutsias los.

Der Routinier stieß den 21-Jährigen um und beschimpfte ihn aufs Übelste. "Du kleine Missgeburt, sei leise!", brüllte Behrens in Richtung seines Mannschaftskollegen. Anschließend forderte der 34-jährige Behrens vom Trainerteam seine eigene Auswechslung.