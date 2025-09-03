Magath schließt Trainer-Comeback nicht aus

HSV-Legende Felix Magath hat ein Comeback als Trainer nicht ausgeschlossen. "Es gibt viele Menschen, die sich selbst begrenzen. Diesen Fehler habe ich einmal mit 15 gemacht - das passiert mir kein zweites Mal", sagte der 72-Jährige im Podcast "Wie war das damals?" des Deutschen Fußballmuseums bezüglich eines Comebacks. Als Trainer hatte Magath zuletzt im Jahr 2022 mit Hertha BSC den Klassenerhalt geschafft.

Der ehemalige Wolfsburger Meistercoach erinnerte zudem an seine Rolle bei der Entdeckung von Philipp Lahm. Unter Magath hatte der spätere Weltmeister-Kapitän beim VfB Stuttgart seine ersten Einsätze in der Bundesliga erhalten. "Philipp Lahm hätte ohne mich wahrscheinlich gar kein Bundesligaspiel gemacht", so Magath.

Als Sportvorstand bei Schalke 04 habe er derweil nach dem DFB-Pokalsieg 2011 schon geahnt, dass durch den Verkauf von Torhüter Manuel Neuer an den FC Bayern eine Münchner Erfolgsära bevorstehe: "Als Manuel Neuer von Schalke nach München gewechselt ist, war mir schon klar, dass die Bayern in den kommenden zehn Jahren deutscher Meister werden würden."

Magath hatte sich erst im Mai für das Präsidenten-Amt beim Bundesliga-Aufsteiger Hamburger SV beworben. Nach der fehlgeschlagenen Kandidatur wurde der ehemalige Europameister Sportvorstand bei Regionalligist Viktoria Aschaffenburg.