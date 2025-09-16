Magenta überträgt Topspiele der U20-WM aus Chile

Die deutschen Fans können die anstehende Fußball-WM der U20-Junioren in Chile (27. September bis 19. Oktober) auf ihren Bildschirmen verfolgen. Die Endrunde wird von MagentaTV und MagentaSport übertragen. Insgesamt 18 Partien sind live zu sehen - kostenlos und ohne Login.

24 Mannschaften treten in Chile an, Deutschland ist nicht qualifiziert. Gespielt wird in Santiago, Valparaíso, Rancagua und Talca. Titelverteidiger ist Uruguay. Die Übertragungen werden von einem Kommentatoren-Team um Christian Straßburger, Alexander Klich und Oliver Forster begleitet.