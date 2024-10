MagentaTV zeigt dreiteilige Hommage an Beckenbauer

Hommage an die verstorbene Fußball-Ikone Franz Beckenbauer: MagentaTV zeigt einen Dreiteiler über das Leben des Weltmeisters als Spieler und Teamchef. Ab dem 31. Oktober ist der erste Teil von "Beckenbauer - Der letzte Kaiser" exklusiv bei MagentaTV zu sehen. Die Teile zwei und drei folgen am 7. und 14. November. Ab Januar werden alle drei Teile auch bei ARTE und im ZDF ausgestrahlt.

In der Dokumentation erinnern sich unter anderem Weggefährten wie Uli Hoeneß oder Günter Netzer an den Kaiser, der 1974 zunächst als Spieler die WM-Trophäe in die Höhe reckte und den Erfolg 1990 als Teamchef der deutschen Nationalmannschaft wiederholte.

Beckenbauer verstarb Anfang des Jahres im Alter von 78 Jahren. Anlässlich seines ersten Todestages wird die Anschrift der Münchener Allianz Arena am 7. Januar 2025 in "Franz-Beckenbauer-Platz 5" geändert. Die Zahl fünf soll dabei an Beckenbauers Rückennummer erinnern.