Magull mit Podcast zum Frauenfußball

Die frühere Nationalspielerin Lina Magull wird künftig in einem Podcast über die wichtigsten Geschehnisse im Frauenfußball sprechen. Die erste Folge von "ELFS: Eine Lina für sich" erscheint am heutigen Freitag pünktlich vor dem Start der Bundesliga, anschließend geht die 31-Jährige jeden ersten Freitag im Monat gemeinsam mit 11FREUNDE-Host Louis Richter auf Sendung. In den acht Folgen sollen auch weitere Branchen-Experten und -Expertinnen zu Gast sein.

Magull war im Jahr 2024 aus der Bundesliga zu Inter Mailand gewechselt. Im Frühjahr 2025 und damit wenige Monate vor der Europameisterschaft beendete sie ihre Karriere in der Nationalmannschaft. Wie 11FREUNDE mitteilte, soll die Mittelfeldspielerin "spannende Perspektiven auf Team-Dynamiken, Spielerinnen sowie deren Leistungen" bieten und "aus verschiedenen Perspektiven auf den Status Quo des Frauenfußballs" blicken. Zudem sei die Frauen-Bundesliga zentrales Gesprächsthema.