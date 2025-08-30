Mailand statt München: Nkunku wechselt nach Italien

Der französische Fußball-Nationalspieler Christopher Nkunku verlässt den Klub-Weltmeister FC Chelsea und wechselt zur AC Mailand in die Serie A. Der 27 Jahre alte Offensivspieler, der dem Vernehmen nach im Sommer auch im Fokus von Bayern München und seinem Ex-Verein RB Leipzig gestanden hatte, unterschrieb beim 19-maligen italienischen Meister einen Vertrag bis 2030. Das teilten die Lombarden am Samstag mit.

Laut italienischen Medienberichten soll die Ablöse bei 38 Millionen Euro liegen. Durch Boni könnte sie demnach noch weiter anwachsen. 2023 war Nkunku von Leipzig für 60 Millionen Euro zu Chelsea gewechselt. Für die Londoner absolvierte er 62 Pflichtspiele (18 Tore) und feierte neben dem Gewinn der Klub-WM in den USA mit den Blues auch den Titel in der Conference League in der vergangenen Saison.

In Mailand wird Nkunku erst einmal nur auf nationaler Ebene spielen. Die Rossoneri hatten die Serie A vergangene Saison nur auf Platz acht beendet sowie das Pokalfinale gegen den FC Bologna verloren und damit die Qualifikation für den europäischen Wettbewerb verpasst.

Für RB erzielte Nkunku in 172 Einsätzen 70 Tore, zudem gewann er mit dem Klub 2022 und 2023 den DFB-Pokal. 2022 wurde Nkunku sogar zu Deutschlands Fußballer des Jahres gekürt, 2023 war er Torschützenkönig der Bundesliga. Für die französische Nationalmannschaft lief Nkunku bisher 14-mal auf und erzielte dabei einen Treffer.