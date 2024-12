Manchester-Derby im Zeichen der Krise

Die sportliche Dauerkrise hat Spuren hinterlassen bei Pep Guardiola. Selbst beim erfolgsverwöhnten Startrainer schleichen sich Selbstzweifel ein. "Natürlich hinterfrage ich mich", sagte Guardiola, "in den guten und den schlechten Momenten."

Schlechte Momente gab es zuletzt viele für "Pep" und Englands Serienmeister Manchester City. Im Derby gegen den Stadtrivalen United am Sonntag im Etihad (17.30 Uhr/Sky) soll endlich wieder ein guter folgen.

Die Trendwende ist auch bitter nötig. City ist in einen in der Ära Guardiola nicht dagewesenen Abwärtstrend gerutscht. Wettbewerbsübergreifend hat Manchester nur eines der vergangenen zehn Spiele gewonnen. Seit Anfang November haben die Citizens 21 Gegentore kassiert - mehr als alle Klubs aus den großen fünf Ligen Europas. Die Mission erfolgreiche Titelverteidigung ist kaum noch realistisch: Der Rückstand auf Spitzenreiter FC Liverpool beträgt bereits acht Punkte, die Reds haben dabei ein Spiel weniger absolviert.

Nach dem völlig verpatzten Saisonstart steht United noch schlechter da. Die kriselnden Fußball-Schwergewichte City und United trennen in der Tabelle acht Zähler. Für den neuen United-Coach Ruben Amorim läuft seit seiner Amtsübernahme im Old Trafford noch nicht alles nach Plan. In der Liga haben die Red Devils nur eines der vergangenen vier Spiele gewonnen, international lief es immerhin besser: Am Donnerstag tankte United beim 2:1-Erfolg bei Viktoria Pilsen Selbstvertrauen für das Duell mit Guardiola.