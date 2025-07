Manchester United holt Mbeumo aus Brentford

Der englische Fußball-Rekordmeister Manchester United hat zum zweiten Mal in diesem Sommer tief in die Tasche gegriffen und Flügelstürmer Bryan Mbeumo verpflichtet. Der 25-Jährige kommt vom Liga-Konkurrenten FC Brentford und soll laut Medienberichten rund 65 Millionen Pfund Ablöse, umgerechnet rund 75 Millionen Euro, kosten. Den Transfer gaben die Red Devils, die im Juni bereits für Ex-Bundesligaprofi Matheus Cunha ähnlich viel Ablöse gezahlt hatten, am Montagabend bekannt.