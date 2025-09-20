Manchester United macht Schritt aus der Krise

Manchester United hat in der Premier League einen Schritt aus der Krise gemacht. Der englische Rekordchampion besiegte Klub-Weltmeister FC Chelsea mit 2:1 (2:0) und schob sich mit seinem zweiten Sieg im fünften Saisonspiel ins Tabellenmittelfeld vor.

Die Gastgeber hatten zunächst von einer frühen Roten Karte gegen Torhüter Robert Sanchez (5.) profitiert, der außerhalb des Strafraums foulte. In Überzahl brachten Bruno Fernandes (14.) und Casemiro (37.) ihr Team auf die Siegerstraße.

Der Brasilianer Casemiro sah in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit wegen wiederholten Foulspiels die Gelb-Rote Karte (45.+5), dadurch kamen die Gäste nach dem Wechsel etwas besser ins Spiel. Drei Tage nach der Niederlage zum Champions-League-Auftakt beim deutschen Rekordmeister Bayern München (1:3) entwickelte Chelsea in der Offensive aber lange Zeit zu wenig Durchschlagskraft. Der Treffer von Trevoh Chalobah (80.) kam zu spät.