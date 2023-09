Anzeige

WM-Torschützenkönigin Hinata Miyazawa wechselt vom japanischen Fußball-Klub MyNavi Sendai zu Manchester United. Für die 23-Jährige wird der englische Vizemeister die erste Station in Europa. Mittelfeldspielerin Miyazawa hatte bei der WM in Australien und Neuseeland fünf Tore für Japan geschossen, obwohl der Weltmeister von 2011 schon im Viertelfinale an Schweden scheiterte.