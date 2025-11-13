Anzeige
Lamine yamal nicht bei der nationalmannschaft

Marc Cucurella lässt mit Aussagen zu Lamine Yamal aufhorchen - reiste der Barca-Star gegen seinen Willen ab?

  • Aktualisiert: 13.11.2025
  • 16:47 Uhr
  • ran.de

Marc Cucurella äußert sich zum Konflikt des spanischen Verbands und dem FC Barcelona infolge der Abberufung von Lamine Yamal. Der Chelsea-Star betont, dass es ein "kompliziertes Thema" ist.

Die Abberufung von Lamine Yamal aus der spanischen Nationalmannschaft sorgt weiter für Gesprächsstoff. Während einer Sponsorenveranstaltung äußerte sich auch Spaniens Außenverteidiger Marc Cucurella zu der angespannten Situation.

"Es ist ein harter Ausfall. Wir hätten uns gewünscht, dass er hier bei uns wäre, um die WM-Qualifikation gemeinsam zu feiern", erklärte Cucurella knapp.

Anzeige
Anzeige

Marc Cucurella über Lamine Yamal: Das Wichtigste ist, "dass er wieder fit wird"

"Am Ende ist das Wichtigste, dass er wieder fit wird, zu seiner Bestform zurückkehrt und diese Beschwerden hinter sich lässt, denn das kommende Jahr wird sehr wichtig – und er ist ein entscheidender Spieler für uns", sagte Cucurella.

Der Außenverteidiger führte aus, dass Lamine Yamal "hierhergekommen ist und unbedingt bei uns sein wollte, aber am Ende ist das ein kompliziertes Thema. Ich habe auch Vereinskollegen, die unter denselben Beschwerden leiden und das ist wirklich eine schwierige Sache", erläuterte Cucurella. Mit Blick auf die WM-Qualifikation betonte der Chelsea-Star, dass die Gesundheit jedes Spielers an erster Stelle stehe.

Grund für den Ärger ist eine Schambeinverletzung bei Lamine Yamal, die Barca ohne Absprache mit dem spanischen Verband behandeln ließ. Das führte zu Spannungen zwischen Nationalteam und dem Klub, aus derer Konsequenz der Youngster trotz ursprünglicher Nominierung wieder nach Hause geschickt wurde.

Anzeige
Mehr News und Videos
Eberl Kehl
News

Transferkampf: Bayern und BVB streiten um Supertalent

  • 13.11.2025
  • 18:44 Uhr
Auf Quartierssuche: Julian Nagelsmann
News

Kimmich-Ersatz: Nagelsmann verrät neuen DFB-Kapitän

  • 13.11.2025
  • 18:43 Uhr
Lars Ricken (r.) und Niko Kovac
News

Ricken zu Kovac-Kritik: "Bleiben ganz entspannt"

  • 13.11.2025
  • 18:26 Uhr
Bundestrainer Julian Nagelsmann
News

Als Kimmich-Ersatz: Nagelsmann macht Tah zum Kapitän

  • 13.11.2025
  • 18:25 Uhr
Auch Schindzielorz muss gehen
News

Nach Simonis-Aus: Wolfsburg feuert auch Sportdirektor

  • 13.11.2025
  • 17:38 Uhr
Nagelsmann Neuer
News

Neun DFB-Thesen: Neuer zur WM, Sane-Ultimatum falsch

  • 13.11.2025
  • 17:26 Uhr
Di Salvo trifft mit der U21 am Freitag auf Malta
News

Rollenteilung bei der U21 - Karl vor Debüt

  • 13.11.2025
  • 17:19 Uhr
Ruhnert arbeitete seit 2017 für Union
News

Nach achteinhalb Jahren: Ruhnert verlässt Union Berlin

  • 13.11.2025
  • 16:58 Uhr
Darf Harry Kane wieder jubeln?Update
News

Klausel? Barca äußert sich zu Kane-Gerüchten

  • 13.11.2025
  • 16:48 Uhr
Opdenhövel Paris 2015
News

10 Jahre Paris: "Scholl hat das nicht mehr ausgehalten"

  • 13.11.2025
  • 16:47 Uhr