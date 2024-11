Mascherano neuer Trainer von Messi in Miami

Superstar Lionel Messi bekommt bei Inter Miami einen langjährigen Mitspieler als neuen Trainer. Sein Landsmann Javier Mascherano tritt beim Klub in der US-Profiliga MLS wie erwartet die Nachfolge des zurückgetretenen Gerardo Martino an. Die Fußball-Franchise des Mitbesitzers David Beckham gab am Dienstag die Verpflichtung bekannt. Der 40-Jährige hatte zuletzt die argentinische U20 trainiert.

Mascherano hatte von 2010 bis 2018 mit Messi zusammen beim FC Barcelona gespielt. Zudem standen die beiden gemeinsam in Argentiniens Nationalmannschaft auf dem Platz. 2021 wechselte der ehemalige defensive Mittelfeldspieler zum argentinischen Verband und übernahm wenig später die U20, als Coach betreute er auch Argentiniens Auswahl bei den Olympischen Spielen in Paris. In Miami trifft er dazu auf seine früheren Mitspieler Luis Suarez, Sergio Busquets und Jordi Alba.

Martino, ehemaliger argentinischer Nationaltrainer, war vor wenigen Tagen "aus persönlichen Gründen" zurückgetreten. Der 62-Jährige hatte Miami in dieser Saison als Hauptrundensieger in die Play-offs geführt, 74 Punkte bedeuteten einen Ligarekord. Dort folgte dann jedoch das überraschend frühe Aus gegen Atlanta United in der ersten Runde. Dennoch erhielt Miami eine Wildcard für die Klub-WM 2025.

Der achtmalige Weltfußballer Messi (37) besitzt noch einen Vertrag bis Ende 2025, er spielt seit Sommer 2023 in Florida. Martino, der in seiner Laufbahn unter anderem den FC Barcelona trainierte, hatte unmittelbar vor Messis Ankunft seine Arbeit bei der Franchise aufgenommen.