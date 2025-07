Matthäus: Ter Stegen "muss wechseln"

Lothar Matthäus hat dem Fußball-Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen zu einem Abschied vom FC Barcelona geraten. "Ter Stegen wird bei Barcelona meiner Meinung nach nicht mehr spielen. Er muss spielen, um seinen Traum von der WM zu erfüllen. Will er bei der WM dabei sein, muss er wechseln", sagte der deutsche Fußball-Rekordnationalspieler der Bild.

Ter Stegen (33), dessen Vertrag bis 2028 läuft, ist unter Trainer Hansi Flick bei Barca nur noch die Nummer drei. Zuletzt hat er nicht mit der Mannschaft trainiert, was aber nicht an seiner Degradierung liegen soll. Medienberichten zufolge hat ter Stegen Rückenprobleme.

"Ich verstehe ter Stegen: Er hat gute Leistungen geboten, ist Kapitän gewesen, hat sein Privatleben in Barcelona. Aber er muss das akzeptieren: Barcelona hat andere Ideen, andere Pläne", meinte Matthäus.

Barcelona soll bereit sein, ter Stegens Vertrag per Abfindung in Höhe eines Jahresgehalts aufzulösen. Dann könnte er ablösefrei wechseln. Galatasaray, neuer Klub von DFB-Kollege Leroy Sané, gilt als stark interessiert. Eine Anfrage der AS Monaco soll ter Stegen abgelehnt haben, auch Klubs aus der Premier League und der Serie A sollen an ihm dran sein.

Bundestrainer Julian Nagelsmann plant mit Blick auf die WM 2026 mit dem langjährigen Kronprinzen von Manuel Neuer eigentlich als Nummer eins. Ohne Spielpraxis dürfte er das Tor bei der Endrunde aber kaum hüten.