Mbappe bei PSG wieder in Mannschaft integriert

Anzeige

Der französische Fußball-Weltstar Kylian Mbappe ist am Sonntag wieder in die erste Mannschaft von Meister Paris St. Germain integriert worden. Dies gab der Klub offiziell bekannt. Mehrere Wochen war der 24-Jährige, der seinen 2024 auslaufenden Vertrag an der Seine nicht verlängern möchte, ausgegrenzt worden.

Am Samstag hatte PSG zum Saisonstart ein torloses Remis gegen den FC Lorient erzielt. Mbappe saß da noch auf der Tribüne. "Nach sehr konstruktiven und positiven Diskussionen zwischen Paris St. Germain und Kylian Mbappe vor dem Lorient-Spiel, wurde der Spieler wieder in das Training der ersten Mannschaft integriert", teilte PSG mit.

Mbappe will seinen Vertrag in Paris offenbar erfüllen und danach ablösefrei zu Real Madrid wechseln. Laut Le Parisien hatte Mbappe Klubboss Nasser Al-Khelaifi jüngst erneut mitgeteilt, dass er in diesem Sommer weder einen neuen Vertrag unterschreiben noch einem Wechsel zustimmen werde.