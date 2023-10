Mbappe trifft doppelt: PSG bleibt oben dabei

Anzeige

Topstar Kylian Mbappe hat den französischen Meister Paris St. Germain vor einem Rückschlag in der Ligue 1 bewahrt. Der Torjäger sorgte am zehnten Spieltag mit seinem Doppelpack (28./89.) für das 3:2 (2:1) des Starensembles von Trainer Luis Enrique bei Stade Brest. Zudem traf Warren Zaire-Emery (16.) für die Hauptstädter, die durch den Dreier in der Spitzengruppe bleiben.

Die Tore von Steve Mounie (43.) und Jeremy Le Douraon (52.) reichten Brest nicht für einen Punktgewinn.