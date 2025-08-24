Mbappé trifft doppelt: Real bleibt makellos

Dank Superstar Kylian Mbappé hat Real Madrid mit dem FC Barcelona Schritt gehalten und auch das zweite Ligaspiel unter seinem neuen Trainer Xabi Alonso gewonnen. Beim Aufsteiger Real Oviedo setzten sich die Königlichen am Sonntagabend mit 3:0 (1:0) durch, wie schon beim Auftakt sorgte Mbappé für die Entscheidung.

Der spanische Rekordmeister Real hatte am vergangenen Dienstag zum Saisonstart CA Osasuna hochverdient, aber knapp bezwungen (1:0), und auch gegen Rückkehrer Oviedo blieb es am zweiten Spieltag trotz Überlegenheit lange spannend. Nach der Führung durch den Franzosen Mbappé (37.) verpasste es das Team um den deutschen Nationalspieler Antonio Rüdiger zunächst nachzulegen.

Kwasi Sibo traf in der Schlussphase für Oviedo den Pfosten (82.), kurz darauf machte Mbappé mit seinem dritten Saisontor alles klar (83.). Vinicius Junior traf zum Endstand (90.+3).

Madrid ist in La Liga Tabellendritter hinter dem FC Villarreal und Barca (alle sechs Punkte), das am Samstag bei UD Levante aus einem 0:2 ein 3:2 gemacht hatte. Ein spätes Eigentor von Unai Elgezabal (90.+1) brachte Barcelona den Sieg.