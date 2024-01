Mbappe-Zukunft ungeklärt: "Entscheidung nicht getroffen"

Anzeige

Nach dem Supercup-Erfolg mit Paris St. Germain hat Starstürmer Kylian Mbappe seine Zukunft weiter offengelassen. "Ich habe meine Entscheidung nicht getroffen", sagte der 25-Jährige, dessen Vertrag beim französischen Fußballmeister im Juni dieses Jahres ausläuft und der seit längerer Zeit mit Real Madrid in Verbindung gebracht wird, nach dem Sieg am Mittwochabend gegen den FC Toulouse (2:0): "Ich werde es bekannt geben, wenn meine Entscheidung gefallen ist."

Durch eine Vereinbarung, die er im Sommer "mit dem Präsidenten getroffen habe, egal wie ich mich entscheide, ist es uns gelungen, alle Parteien zu schützen und die Ruhe des Vereins für die kommenden Herausforderungen zu bewahren, das ist das Wichtigste", sagte Mbappe. Seine Zukunft sei "kein internes Thema. Wir müssen an das Team denken." Nach dieser Saison könnte der Weltmeister von 2018 PSG ablösefrei verlassen.

Im vergangenen Sommer hatte Mbappe dem Verein mitgeteilt, dass er seinen Vertrag nicht verlängern wolle, seitdem ist jedoch Ruhe eingekehrt. "Im Jahr 2022 wusste ich es bis Mai nicht. Wenn ich weiß, was ich machen will, warum sollte ich es dann hinauszögern? Das würde keinen Sinn ergeben", antwortete er und fügte hinzu, dass das Wichtigste "wirklich die Titel sind, wir haben eine entschlossene und junge Gruppe, die Trophäen gewinnen will".