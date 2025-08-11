Medien: Ex-Schalker Thiaw wechselt von Milan zu Newcastle

Fußball-Nationalspieler Malick Thiaw wechselt nach Medienberichten von der AC Mailand zu Newcastle United. Der 24-Jährige soll sich am Montag den Medizinchecks unterziehen. Am Dienstag ist das erste Training des Abwehrspielers beim englischen Premier-League-Klub vorgesehen. Wie die Gazzetta dello Sport berichtete, habe sich der Ex-Schalker mit Newcastle auf einen Vertrag bis mindestens 2029 geeinigt.

35 Millionen Euro soll die Ablösesumme betragen. Davon profitiert auch Zweitligist Schalke 04, bei dem Thiaw bis 2022 unter Vertrag gestanden hatte, bevor er für 9,3 Millionen Euro zu Milan wechselte. Die Königsblauen erhalten rund zehn Prozent des Transferüberschusses und einen Soli-Zuschlag für die Ausbildung.

"In diesen drei Jahren habe ich viel gelernt. Ich bin als Fußballer und vor allem als Mensch gewachsen. Ich wünsche den Personen, mit denen ich diese Reise geteilt habe, das Beste. Jetzt bin ich für die Premier League bereit", schrieb Thiaw in den Sozialen Netzwerken. Für Milan bestritt er 85 Pflichtspiele.