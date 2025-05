Medien: Fabregas will in Como bleiben

Der umworbene Cesc Fàbregas will offenbar Trainer des italienischen Fußball-Erstligisten Como 1907 bleiben. Das berichten Sky Sports Italia und Corriere dello Sport am Dienstag übereinstimmend. Der 38-Jährige, der in Italien einen Vertrag bis 2028 besitzt, wurde zuletzt in verschiedenen Medien als möglicher Coach bei den Bundesligisten Bayer Leverkusen und RB Leipzig gehandelt.

Laut Sky habe Como Fàbregas in den vergangenen Wochen von einem Verbleib überzeugt, als Grund wird unter anderem eine mögliche Gehaltserhöhung genannt. Eine offizielle Mitteilung des Vereins dazu gab es zunächst nicht. In Leverkusen wird der Nachfolger von Xabi Alonso gesucht, in Leipzig trainierte nach der Entlassung von Marco Rose zuletzt Zsolt Löw interimsweise. Die Bild-Zeitung berichtet, dass das "Thema Fàbregas" bei den beiden deutschen Klubs dennoch "nicht vom Tisch" sei.

Fàbregas, der von 2006 bis 2016 Teil der spanischen Nationalmannschaft war, spielte während seiner Karriere unter anderem für den FC Arsenal, den FC Barcelona, den FC Chelsea und die AS Monaco. Mit Como liegt der ehemalige Welt- und Europameister nach 36 Spielen überraschend auf Platz zehn. Fàbregas war 2022 als Spieler zum damaligen Zweitligisten Como gekommen und hatte das Team nach dem Aufstieg im Sommer 2024 als Trainer übernommen.