Medien: Hübner könnte Nagelsmann-Assistent werden

Julian Nagelsmann könnte auf der Suche nach einem neuen Co-Trainer offenbar erneut auf einen seiner ehemaligen Spieler zurückgreifen. Laut Sport Bild soll Benjamin Hübner einer der Topkandidaten auf die Nachfolge von Sandro Wagner sein. Hübner hatte unter Nagelsmann von 2016 bis 2019 69 Pflichtspiele für die TSG Hoffenheim absolviert und arbeitet seit Anfang 2024 als Assistenzcoach bei den Kraichgauern.

Zum Bundestrainer soll der frühere Innenverteidiger seit der gemeinsamen Spieler-Trainer-Zeit eine gute Beziehung pflegen. Neben Hübner gilt auch weiterhin der Niederländer Alfred Schreuder als Kandidat. Wagner wird den Posten als Co-Trainer der Fußball-Nationalmannschaft auf eigenen Wunsch im Sommer nach dem Final Four in der Nations League aufgeben. Er strebt zeitnah eine Rolle als Cheftrainer an und wird dafür medial unter anderem bei Hübners aktuellem Verein in Hoffenheim gehandelt.