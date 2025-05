Durch die Qualifikation von Inter Mailand für das Champions-League-Finale gehen dem Bundestrainer die Optionen in der Verteidigung aus.

Der spektakuläre Halbfinal-Triumph von Inter Mailand in der Champions League verschärft ein Problem von Bundestrainer Julian Nagelsmann.

Wenn sich die Fußball-Nationalmannschaft am 30. Mai in Herzogenaurach versammelt, um die kurze Vorbereitung auf das Final-Four-Turnier der Nations League (ab 4. Juni) in Deutschland zu beginnen, wird Innenverteidiger Yann Aurel Bisseck fehlen: Das Endspiel der Königsklasse wird erst am 31. Mai gespielt - immerhin in München.

Bisseck (24) ist Jung-Nationalspieler, er ist noch keine Säule in der deutschen Abwehr. Allerdings muss Nagelsmann in der Nations League definitiv auf Innenverteidiger Nico Schlotterbeck verzichten - und dessen Nebenmann Antonio Rüdiger hat sich am Knie operieren lassen. Ob er spielen kann, ist ungewiss.

Deutschland trifft im Halbfinale in München zunächst auf Portugal. Gegner im möglichen Finale an gleicher Stelle vier Tage später wäre Frankreich oder Spanien.