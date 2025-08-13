Medien: Löw sagt WM-Teilnehmer Usbekistan ab

Der frühere Bundestrainer Joachim Löw hat offenbar eine Anfrage für das Amt als Coach der Fußball-Nationalmannschaft Usbekistans abgelehnt. Wie dortige Medien und die österreichische Plattform "oe24" übereinstimmend berichteten, soll dem 65-Jährigen ein Angebot des WM-Teilnehmers 2026 vorgelegt worden sein. Löw habe sich allerdings nach einigen Tagen Bedenkzeit gegen ein Engagement im zentralasiatischen Land entschieden, wie die Bild am Mittwoch schrieb.

Demnach sei es trotz Einschalten der usbekischen Botschaft in Berlin nicht zu einem Treffen mit den Verantwortlichen des Verbandes gekommen. Die Usbeken hatten sich hinter dem Iran als Zweiter ihrer Qualifikationsgruppe erstmals überhaupt für eine Weltmeisterschaft qualifiziert.

Löw hatte sich zuletzt eine Rückkehr in den Fußball offengelassen. Insbesondere ein Engagement bei einem potenziellen "WM- oder EM‑Teilnehmer" könne er sich vorstellen, hatte er zu Jahresbeginn dem kicker erzählt. Er fühle sich wieder bereit für eine Trainertätigkeit und werde sich "mit spannenden Optionen beschäftigen".