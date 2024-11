Medien: Torwart Ortega erstmals im DFB-Kader

Torhüter Stefan Ortega darf sein Können offenbar zum ersten Mal bei der Fußball-Nationalmannschaft unter Beweis stellen. Nach Infos der Bild-Zeitung wird der 32-Jährige vom englischen Meister Manchester City von Bundestrainer Julian Nagelsmann berufen.

Nagelsmann gibt am Donnerstag seinen 23er-Kader für die abschließenden Gruppenspiele in der Nations League bekannt. Am 16. November (20.45 Uhr/RTL) trifft die deutsche Auswahl in Freiburg auf Bosnien und Herzegowina, drei Tage später tritt sie in Budapest gegen Ungarn an (20.45 Uhr/ZDF).

Der Bundestrainer muss weiter auf Stammtorwart Marc-Andre ter Stegen verzichten. Ob das zuletzt praktizierte Jobsharing zwischen Oliver Baumann und Alexander Nübel in ter Stegens Abwesenheit fortgesetzt wird, hatte Nagelsmann offen gelassen. Ortega wird wohl als Nummer drei den Salzburger Janis Blaswich ersetzen.