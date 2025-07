Mehr Frauen im Fußball: DFB und DFL veranstalten Messe

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und die Deutsche Fußball Liga (DFL) versuchen gemeinsam, mehr Frauen für eine Arbeit in der Branche zu begeistern. Mit der Messe "NEXT GOAL: Dein Job im Fußball" wollen Verband und Liga am 16. September auf dem DFB-Campus in Frankfurt/Main "Frauen aus verschiedenen Branchen den Weg in die vielfältigen Berufsfelder des Fußballs ebnen", hieß es in einer Mitteilung.