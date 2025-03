Meisterkampf: Bayern können im Endspurt zweimal vorlegen

Bayern München kann im Meisterrennen mit Bayer Leverkusen im Saisonendspurt gleich zweimal vorlegen. Dies geht aus den Ansetzungen der Deutschen Fußball Liga (DFL) für die Spieltage 31 bis 33 hervor. Demnach spielen die Münchner am 32. Spieltag samstags um 15.30 Uhr bei RB Leipzig, während Bayer erst tags darauf beim SC Freiburg (17.30 Uhr) antreten wird. Am vorletzten Spieltag bestreiten die Bayern samstags das Topspiel gegen Borussia Mönchengladbach (18.30 Uhr), während Leverkusen sonntags gegen Borussia Dortmund (15.30 Uhr) ran muss.

Am 26. April finden die Heimspiele des 31. Spieltags von Bayern (gegen Mainz) und Leverkusen (gegen Augsburg) zeitgleich um 15.30 Uhr statt. Am 34. Spieltag werden ohnehin alle Partien zeitgleich samstags um 15.30 Uhr ausgetragen. Die Münchner gastieren an jenem 17. Mai in Hoffenheim, während die Werkself in Mainz antritt. Das Topspiel des 31. Spieltags bestreiten Eintracht Frankfurt und RB Leipzig, in der Woche darauf spielt Dortmund gegen Wolfsburg samstags um 18.30 Uhr. Am 32. und 33. Spieltag finden jeweils drei Sonntagsspiele statt.

In der 2. Bundesliga treten am 32. Spieltag der 1. FC Köln (gegen Regensburg) und am 33. Spieltag der Hamburger SV (gegen Ulm) jeweils noch zu Topspielen am Samstagabend um 20.30 Uhr an. Der letzte Spieltag findet geschlossen am 18. Mai um 15.30 Uhr statt.