Messi erhält Freiheitsmedaille von US-Präsident Biden

Dem achtmalige Weltfußballer Lionel Messi wird die nächste große Ehre zuteil. Wie das Weiße Haus in Washington D.C. mitteilte, erhält der argentinische Weltmeister am Samstag die Freiheitsmedaille des Präsidenten, eine der höchsten zivilen Auszeichnungen der Vereinigten Staaten.

Präsident Joe Biden wird die "Presidential Medal Of Freedom" kurz vor dem Ende seiner Amtszeit im Rahmen einer Zeremonie in seinem Regierungssitz in der US-Hauptstadt an Messi und 18 weitere Personen aus den Bereichen Politik, Sport, Unterhaltung, Bürgerrechte und Wissenschaft verleihen. Darunter ist auch Basketball-Ikone Earvin "Magic" Johnson.

Das Weiße Haus erklärte in einer Mitteilung, die Preisträger hätten "beispielhafte Beiträge zum Wohlstand, zu den Werten oder zur Sicherheit der Vereinigten Staaten, zum Weltfrieden oder zu anderen bedeutenden gesellschaftlichen, öffentlichen oder privaten Bestrebungen" geleistet.

Messi steht seit 2023 bei Inter Miami unter Vertrag. Mit dem Team aus Florida holte der 37-Jährige in seiner ersten vollen Saison das MLS Supporters Shield für die punktbeste Mannschaft der Hauptrunde, in den Play-offs war allerdings bereits nach der ersten Runde Schluss. Messi erzielte 20 Treffer. Für seine Leistungen wurde er als Most Valuable Player (MVP) ausgezeichnet. Mit Miami tritt Messi auch bei der Klub-WM im Sommer in den USA an.