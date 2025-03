Messi trifft zwei Minuten nach seiner Einwechslung

Lionel Messi hat sich nach seiner kurzen Verletzungspause als erfolgreicher Joker bei seinem Team Inter Miami zurückgemeldet. Zwei Minuten nach seiner Einwechslung traf der argentinische Fußball-Weltmeister im Spiel der Major League Soccer gegen Philadelphia Union. Miami gewann die Partie mit 2:1 (1:0) und führt die Eastern Conference der MLS mit vier Siegen aus fünf Spielen an.

"Wir wollten es nicht riskieren, ihn von Anfang an spielen zu lassen, aber wir wollten ihm ein paar Spielminuten geben", sagte Trainer Javier Mascherano. Messi hatte die WM-Qualifikationsspiele von Argentinien wegen einer Adduktorenzerrung verpasst. Gegen Philadelphia kam der 37-Jährige in der 55. Minute von der Bank und traf auf Vorlage des Uruguayers Luis Suárez, mit dem Messi bereits in Barcelona zusammengespielt hatte.