Messi vor Comeback gegen Reus und LA Galaxy

Fußball-Superstar Lionel Messi steht nach seiner Muskelverletzung vor dem Comeback in der Major League Soccer (MLS). Der argentinische Weltmeister meldete sich rechtzeitig für das Heimspiel von Inter Miami gegen Titelverteidiger Los Angeles Galaxy um Ex-Bundesliga-Profi Marco Reus am Samstag fit.

"Leo ist bereit. Er trainiert seit Mittwoch mit der Mannschaft", sagte Trainer Javier Mascherano am Freitag vor der Partie. "Wenn heute nichts Ungewöhnliches passiert, steht er morgen zur Verfügung."

Der 38-Jährige hatte sich im Leagues-Cup-Spiel gegen den mexikanischen Klub Necaxa Anfang des Monats bereits nach elf Minuten verletzt. Nach Klubangaben handelte es sich um eine leichte Muskelblessur. Ohne seinen Weltstar kassierte Miami zuletzt ein deutliches 1:4 gegen Orlando City und fiel in der Eastern Conference auf Rang sechs zurück.

Messi führt die MLS-Torjägerliste mit 18 Treffern in 18 Einsätzen an. Außerdem stehen neun Assists zu Buche. In der Liga hat Miami noch drei Spiele Rückstand auf Spitzenreiter Philadelphia, liegt aber bereits neun Punkte zurück.