Messis erster Auftritt auf Jamaika: "Es war elektrisierend"

Lionel Messi hat bei seiner Premiere auf Jamaika als Einwechselspieler überzeugt und mit Inter Miami das Viertelfinale des CONCACAF Champions Cups erreicht. Der argentinische Weltmeister kam beim 2:0 (1:0) gegen Cavalier FC in Kingston in der 53. Minute von der Bank und erzielte den Treffer zum Endstand (90.+2). Schon das Hinspiel hatte Miami 2:0 gewonnen, Messi fehlte in der Partie.