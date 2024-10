Minge und Beerensteyn treffen: Wolfsburg siegt in Essen

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg bleiben nach ihrem Champions-League-Fehlstart in der Bundesliga in der Erfolgsspur. Bei der SGS Essen gewann der DFB-Pokalsieger am 7. Spieltag souverän 2:0 (1:0) und zog mit 16 Punkten mit Spitzenreiter Eintracht Frankfurt gleich. Bayer Leverkusen (14) und Meister FC Bayern (15) könnten im Verfolgerduell am späteren Sonntag (18.30 Uhr/Sport1, DAZN, MagentaSport) noch vorbeiziehen.