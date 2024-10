Mini-Krise beendet: Real gewinnt Verfolgerduell

Spaniens Fußball-Rekordmeister Real Madrid hat seine kleine Durststrecke beendet und in La Liga das Verfolgerduell gegen den FC Villarreal gewonnen. Der Titelverteidiger setzte sich im Vergleich zwischen dem Tabellenzweiten und dem -Dritten mit 2:0 (1:0) durch, damit zog Real nach Punkten mit Spitzenreiter FC Barcelona gleich. Das Team von Trainer Hansi Flick spielt am Sonntag bei Deportivo Alaves.

Real, das zuletzt in der Liga 1:1 bei Stadtrivale Atletico gespielt und in der Champions League 0:1 bei OSC Lille verloren hatte, ging durch Federico Valverde (14.) früh in Führung. Vinicius Junior (73.) sorgte schließlich für die Entscheidung. Nationalspieler Antonio Rüdiger spielte von Beginn an in der Innenverteidigung der Gastgeber.