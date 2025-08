Mit fliegenden Koffern: Litauische Fans fordern Trainer-Aus

Die Fans des litauischen Fußball-Erstligisten Zalgiris Vilnius haben Trainer Wladimir Tscheburin einigermaßen eindeutig zum sofortigen Rücktritt aufgefordert. Vor dem Anpfiff des Heimspiels gegen Tabellenführer Zalgiris Kaunas am Montagabend schmissen Anhänger des Hauptstadtklubs rund zwei Dutzend Koffer von der Tribüne des Zalgiris-Stadions auf das Spielfeld, der Spielbeginn verzögerte sich um mehrere Minuten.

Dass die Fans das leere, aber dennoch sperrige Reisegepäck in die Arena schaffen konnten, löste bei Tscheburin durchaus eine Reaktion aus - wenngleich nicht die gewünschte: Der 60 Jahre alte Kasache klatschte vom Spielfeldrand Beifall. Am Morgen nach der 1:2-Niederlage war Tscheburin aber noch nicht zurückgetreten. Genug Reisegepäck dürfte er nun besitzen

Der Coach, der seit fast fünf Jahren im Amt ist, steht vor allem wegen des Ausscheidens in der Qualifikation zur UEFA Conference League gegen den Pafos FC aus Zypern in der vergangenen Woche verstärkt in der Kritik. In der Liga, die mit dem Kalenderjahr spielt, liegt Vilnius nach 21 Spielen auf Platz sieben unter zehn Teams.