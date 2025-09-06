Mit Gnabry und Beier: DFB-Team wieder komplett

Bundestrainer Julian Nagelsmann kann im zweiten WM-Qualifikationsspiel gegen Nordirland auf alle 23 nominierten Fußball-Nationalspieler zurückgreifen. Beim Abschlusstraining in Köln war auch Serge Gnabry wieder dabei, nachdem er laut Nagelsmann in den vergangenen Tagen aufgrund einer Quetschung am Ellbogenköpfchen kürzergetreten war.

"Ich gehe nicht davon aus, dass es ihn behindert oder dass er Probleme hat", sagte Nagelsmann und ergänzte mit einem Augenzwinkern: Bei der Begrüßung habe er "nicht gemerkt, dass er irgendwie einen hängenden Arm hatte".

Maximilian Beier (Borussia Dortmund), der nach der Auftaktniederlage gegen die Slowakei (0:2) in Bratislava als Ersatz für den verletzten Niclas Füllkrug zum Team gestoßen war, trainierte ebenfalls mit. Erst nach dem Training wollte der Bundestrainer eine Entscheidung über die erste Elf für die Partie am Sonntag (20.45 Uhr/RTL) treffen. "Wenn ich jetzt schon alles entschieden hätte, dann könnten sie heute auch im Hotel bleiben", sagte er.