Mit Kantersieg: Meister Inter übernimmt Tabellenführung

Mit einem Kantersieg hat der italienische Fußball-Meister Inter Mailand seine Erfolgsserie fortgesetzt und die Tabellenführung in der Serie A übernommen. Der Titelverteidiger triumphierte am Samstag bei Hellas Verona mit 5:0 (5:0) und zog vorerst an der SSC Neapel vorbei. Napoli könnte mit einem Dreier am Sonntag (18.00 Uhr/DAZN) gegen die AS Rom an die Spitze zurückkehren.