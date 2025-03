Mit Stil: Castillo coacht im weißen Smoking

Mit Stil zum Erfolg: Trainer Segundo Castillo vom ecuadorianischen Erstligisten Barcelona SC hat an der Seitenlinie mit einem extravaganten Outfit für Aufsehen gesorgt. Während seine Mannschaft sich in der dritten Qualifikationsrunde der Copa Libertadores mit 3:0 (1:0) gegen Corinthians aus Brasilien durchsetzte, zog der ehemalige Nationalspieler Ecuadors in einem weißen Smoking am Spielfeldrand die Blicke auf sich.