Mit Woltemade als Zuschauer: Newcastle weiter sieglos

Noch ohne Nick Woltemade hat Newcastle United den ersten Saisonsieg in der englischen Premier League erneut verpasst. Die Magpies mussten sich am Samstagabend bei Leeds United und dem deutschen Teammanager Daniel Farke mit einem 0:0 begnügen, nach drei Partien rangiert der Champions-League-Teilnehmer mit nur zwei Zählern im unteren Tabellendrittel. Woltemade verfolgte die Partie im Anzug auf der Tribüne.

Die Engländer hatten Woltemades Verpflichtung einige Stunden vor der Partie offiziell vermeldet. Kostenpunkt? Angeblich bis zu 90 Millionen Euro. Am Abend fehlte der Nationalspieler zwar noch im Kader, am 13. September könnte der Shootingstar, der wochenlang auch vom deutschen Rekordmeister Bayern München umworben worden war, im Heimspiel gegen die Wolverhampton Wanderers aber sein Debüt für Newcastle geben.

Bis zum Ende der Transferfrist am Montag wird sich auch entscheiden, ob der Wechsel des schwedischen Stürmers Alexander Isak von Newcastle zum FC Liverpool noch über die Bühne geht. Der Toptorjäger kam in dieser Saison noch nicht zum Einsatz für das Team von Coach Eddie Howe und forcierte in der Wechselposse zuletzt mit deutlichen Worten seinen Abgang.