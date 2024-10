Mit zwei Neulingen: Wück nominiert ersten Kader

Christian Wück geht mit zwei Neulingen und fünf Rückkehrerinnen in seine ersten Länderspiele als neuer Bundestrainer der deutschen Fußballerinnen. Für die beiden Tests im Oktober berief der 51-Jährige unter anderem Linda Dallmann (FC Bayern München) und Sara Däbritz (Olympique Lyon), die aufgrund einer Knöchelverletzung zuletzt gefehlt hatte, wieder in den Kader.

Zudem kehren Selina Cerci (TSG Hoffenheim), Sophia Kleinherne (Eintracht Frankfurt) und Torhüterin Maria Luisa Grohs (Bayern München) für die beiden Testspiele am 25. Oktober (20.30 Uhr/ARD) gegen England im Londoner Wembley-Stadion und am 28. Oktober (18.10 Uhr/ZDF) gegen Australien in Duisburg in den Kreis der DFB-Frauen zurück. Erstmals in dem 23-köpfigen Kader dabei sind Stürmerin Giovanna Hoffmann (25) von RB Leipzig und Mittelfeldspielerin Lisanne Gräwe (21) von Eintracht Frankfurt.

Hoffmann erfülle "unser Positionsprofil einer Mittelstürmerin nahezu zu 100 Prozent", erklärte Wück: "Wir sind gespannt, ob sie die in der Frauen-Bundesliga gezeigten Leistungen auch international auf hohem Niveau abrufen kann." Auch Gräwe habe "mit guten Leistungen und hoher Spielzeit im Verein auf sich aufmerksam gemacht".

Die langjährige DFB-Kapitänin Alexandra Popp, die Ende September ihren Rücktritt aus der Nationalmannschaft bekannt gegeben hatte, wird als 24. Spielerin für die zweite Partie gegen Australien in das Aufgebot rücken. In Duisburg wird die 33-Jährige ihr 145. und gleichzeitig letztes Länderspiel absolvieren.

Nicht zur Verfügung steht Wück derweil Verteidigerin Bibiane Schulze Solano (Athletic Bilbao), die an einem Kreuzbandriss laboriert. Ebenso fehlen wird Abwehrspielerin Kathrin Hendrich vom VfL Wolfsburg, die laut DFB "in enger Abstimmung mit dem Verein" angesichts der erst jüngst abgeklungenen Nachwirkungen einer leichten Verletzung für die bevorstehende Nationalmannschaftsmaßnahme pausieren werde.

Die erste Trainingseinheit wird Wück am kommenden Montag in Frankfurt leiten. - Der Kader im Überblick:

Tor: Ann-Katrin Berger (Gotham FC), Stina Johannes (Eintracht Frankfurt), Maria Luisa Grohs (Bayern München)

Abwehr: Sara Doorsoun (Eintracht Frankfurt), Giulia Gwinn (Bayern München), Lisanne Gräwe (Eintracht Frankfurt), Sophia Kleinherne (Eintracht Frankfurt), Sarai Linder (VfL Wolfsburg), Janina Minge (VfL Wolfsburg), Felicitas Rauch (North Carolina Courage), Pia-Sophie Wolter (Eintracht Frankfurt)

Mittelfeld/Angriff: Nicole Anyomi (Eintracht Frankfurt), Jule Brand (VfL Wolfsburg), Klara Bühl (Bayern München), Selina Cerci (TSG Hoffenheim), Linda Dallmann (Bayern München), Sara Däbritz (Olympique Lyon), Laura Freigang (Eintracht Frankfurt), Giovanna Hoffmann (RB Leipzig), Sydney Lohmann (Bayern München), Sjoeke Nüsken (FC Chelsea), Lea Schüller (Bayern München), Elisa Senß (Eintracht Frankfurt)

Auf Abruf: Pauline Bremer (Brighton & Hove Albion), Vivien Endemann (VfL Wolfsburg), Melissa Kössler (TSG Hoffenheim), Paulina Krumbiegel (Juventus Turin), Lena Lattwein (VfL Wolfsburg), Lina Magull (Inter Mailand), Ena Mahmutovic (Bayern München), Shekiera Martinez (SC Freiburg), Marie Müller (Portland Thorns FC), Carolin Simon (Bayern München), Sophia Winkler (SGS Essen)