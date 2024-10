MLS: Messi mit Abstand Topverdiener - Reus nicht vorne dabei

Der achtmalige Weltfußballer Lionel Messi verdient in der Major League Soccer (MLS) mehr als der Großteil seiner Kollegen zusammengenommen. Mit einem garantierten Jahreseinkommen von knapp 20,5 Millionen US-Dollar (rund 18,9 Millionen Euro) bekommt der argentinische Superstar bei Inter Miami mehr als die Spieler von 22 der 28 MLS-Teams in der Summe einstreichen.

Den Report über die Gehälter veröffentlichte die Spielergewerkschaft der nordamerikanischen Profiliga, Sponsoreneinnahmen sind darin nicht einbezogen. Hinter Messi rangiert dessen Teamkollege Sergio Busquets auf Rang zwei (8,8 Millionen Dollar), der ehemalige Leipziger Emil Forsberg (New York Red Bulls) verdient mit rund 6 Millionen Dollar am viertmeisten.

Das Gehalt des ehemaligen deutschen Nationalspielers Marco Reus bei Los Angeles Galaxy ist dagegen verhältnismäßig gering. Etwas über 1,2 Millionen Dollar (1,1 Millionen Euro) streicht der langjährige BVB-Profi ein. Bestverdiener unter den deutschen Spielern ist Hany Mukhtar von Nashville SC, der MVP der Saison 2021/22 bekommt 5,2 Millionen Dollar.

Messi und Co. starten in der Nacht zu Samstag in die Play-offs. Hauptrundenmeister Miami trifft im Achtelfinale auf Atlanta United (2.30 Uhr MEZ). Reus und LA bekommen es in der Nacht zu Sonntag deutscher Zeit mit Colorado Rapids zu tun (4.00 Uhr).