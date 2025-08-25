MLS: Pfannenstiel in St. Louis freigestellt

Nach fünf Jahren als Sportdirektor des MLS-Teams St. Louis City SC muss sich Lutz Pfannenstiel einen neuen Job suchen. Der Klub informierte am Montag über die Freistellung des 52-Jährigen. Vorerst werden Diego Gigliana, Manager und Klubpräsident, sowie der Technische Direktor John Hackworth die Aufgaben Pfannenstiels übernehmen.

"Diese Entscheidungen sind nie einfach, und mit dem Erbe, das Lutz während seiner Zeit hier aufgebaut hat, wird er immer Teil der erweiterten City-Familie sein“, sagte Gigliani: "Lutz hat von Anfang an echte Leidenschaft und Engagement für dieses Projekt gezeigt, und die von ihm geschaffene Grundlage war entscheidend für die historische erste Saison des Vereins."

Pfannenstiel hatte den Posten bei dem neu gegründeten Verein im Sommer 2020 übernommen, derzeit sind fünf deutsche Profis im Kader. St. Louis hatte zuletzt 2:3 gegen die Vancouver Whitecaps verloren – weil der frühere Bayern-Profi Thomas Müller in der Nachspielzeit einen Elfmeter gegen den früheren Dortmunder Roman Bürki verwandelte. St. Louis ist Vorletzter der Western Conference.