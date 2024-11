MLS: Reus mit LA Galaxy im Viertelfinale

Nach dem nächsten Kantersieg steht der ehemalige deutsche Fußball-Nationalspieler Marco Reus mit seinem Klub Los Angeles Galaxy im Play-off-Viertelfinale der Major League Soccer (MLS). Die Kalifornier gewannen am Freitag (Ortszeit) bei den Colorado Rapids 4:1 (2:1) und entschieden die Best-of-three-Serie mit 2:0 für sich, zum Auftakt hatte es ein 5:0 gegeben.

Der langjährige Dortmunder Reus (35) wurde wie im ersten Duell eingewechselt, in der 65. Minute ersetzte er Dejan Joveljic. Riqui Puig traf in der Nachspielzeit doppelt für LA und beseitige letzte Zweifel (90.+1/90.+3). In der nächsten Runde geht es für die Kalifornier gegen Real Salt Lake oder Minnesota United, Minnesota führt 1:0. Die Galaxy kam in der Meisterrunde als erstes Team weiter.