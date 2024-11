MLS: Schwarz mit New York im Halbfinale der Play-offs

Trainer Sandro Schwarz ist mit seinen New York Red Bulls ins Halbfinale der Play-offs der nordamerikanischen Fußball-Profiliga MLS gestürmt. Der frühere Bundesliga-Coach schaltete im "Hudson-River-Derby" mit seinem Team den New York City FC mit 2:0 (2:0) aus. Felipe Carballo (16.) und Dante Vanzeir (24.) machten den Sieg bereits in der ersten Hälfte klar.