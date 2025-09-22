MLS: Torjäger Bouanga stellt Bestmarke auf

Denis Bouanga hat in der nordamerikanischen Fußball-Profiliga MLS eine Bestmarke aufgestellt. Dem Angreifer des Los Angeles FC gelang beim 4:1 seiner Mannschaft gegen Real Salt Lake zum vierten Mal in dieser Saison ein Dreierpack, er ist damit der erste Spieler, der in drei aufeinanderfolgenden Spielzeiten auf mindestens 20 Tore kommt.

Der 30 Jahre alte Bouanga, geboren im französischen Le Mans und Nationalspieler von Gabun, traf kurz vor und zweimal nach der Pause. Gemeinsam mit Lionel Messi führt er nun mit 22 Treffern die Torschützenliste an. Bounga hat allerdings sechs Spiele mehr absolviert (28) als der zwischenzeitlich verletzte argentinische Weltmeister.

In den beiden vergangenen Spielzeiten war Bouanga jeweils auf genau 20 Treffer in der "regular season" gekommen.