MLS - Trotz Doppelpack von Marco Reus: Wieder kein Sieg für Los Angeles Galaxy

Die Horrorsaison von Marco Reus und Meister Los Angeles Galaxy hat ihr nächstes schmerzhaftes Kapitel erlebt. Auch ein Doppelpack des früheren Fußball-Nationalspielers im Stadtderby gegen Los Angeles FC reichte nicht zum erhofften ersten Saisonsieg, am Ende hieß es in der Nacht auf Montag 2:2 (1:1).

Reus brachte die Galaxy im "El Tráfico" in Carson mit seinem ersten Saisontreffer in Führung (6.). Nach Toren von Denis Bouanga (13.) und Nathan Ordaz (50.) für den LAFC um Torhüter Hugo Lloris rettete der 35-Jährige per Freistoß spät (87.) immerhin noch einen Punkt. Dennoch liegt der Titelverteidiger weiter abgeschlagen am Tabellenende der nordamerikanischen Profiliga MLS.

Weltstar Lionel Messi erlebte beim 0:3 mit Inter Miami gegen Orlando City einen völlig gebrauchten Abend. Die Derby-Niederlage war die fünfte Pleite in den vergangenen sieben Pflichtspielen, in denen nur ein Sieg gelang. Inter ist damit nur noch Sechster in der Eastern Conference.

Messi gab nur zwei Torschüsse ab. "Jetzt werden wir sehen, ob wir auch in schwierigen Zeiten wirklich eine Mannschaft sind", sagte der argentinische Weltmeister bei Apple-TV, "wenn alles läuft, ist das sehr leicht. Jetzt müssen wir aber enger zusammenstehen denn je."