MLS: Desaster für Marco Reus! L.A. Galaxy geht 0:7 unter - Rekordniederlage für Messi

Marco Reus erlebt mit L.A. Galaxy eine desaströse Niederlage, auch Lionel Messi kommt mit Inter Miami an seine Grenzen.

Die Horrorsaison von Marco Reus und Meister Los Angeles Galaxy nimmt immer groteskere Züge an, auch Lionel Messi kassierte eine Rekordniederlage in der MLS: Am 12. Spieltag der Major League Soccer ist Titelverteidiger LA am Tiefpunkt angelangt, das 0:7 (0:3) bei den New York Red Bulls bedeutete die höchste Niederlage in der Geschichte der Franchise.

Die früheren Bundesligastars Eric Maxim Choupo-Moting und Emil Forsberg trafen jeweils doppelt für New York, Ex-Nationalspieler Reus wurde in der 64. Minute beim Stand von 0:4 ausgewechselt. Mit drei Unentschieden und neun Niederlagen ist Galaxy das schlechteste Team der Liga.