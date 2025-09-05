Moukoko darf auf Rückkehr zur U21 hoffen

Youssoufa Moukoko darf nach seinem guten Start beim FC Kopenhagen auf eine Rückkehr in die deutsche U21-Nationalmannschaft hoffen. "Ich stehe natürlich auch weiterhin im Austausch mit Youssoufa. Wenn er im Verein seine Leistung zeigt, steht er bei mir logischerweise weiter auf dem Zettel", sagte DFB-Trainer Antonio Di Salvo.

Moukoko (20) hat in 15 Spielen für die U21 bereits 13 Tore erzielt, seit November 2024 aber nicht mehr für das DFB-Team gespielt. Die EM im Sommer hatte er wegen mangelnder Spielpraxis verpasst, auch im neuen U21-Kader war trotz des personellen Umbruchs kein Platz für ihn.

In Kopenhagen gehört Moukoko dagegen zur Stammelf und hat bereits zwei Ligatore sowie einen wichtigen Treffer in den Champions-League-Play-offs erzielt. "Er ist dort angekommen, spielt jetzt häufig von Beginn an und macht auch entscheidende Tore", sagte Di Salvo zufrieden.

Moukoko hatte sein Debüt in der U21 schon am 2. September 2021 im Alter von 16 Jahren und 286 Tagen gegeben. Damit ist er der jüngste Spieler in der Geschichte des DFB-Teams – und auch der jüngste Torschütze, schließlich traf er gleich in seinem ersten Spiel doppelt.