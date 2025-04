Mourinho nach "Nasen-Grapscher" für drei Spiele gesperrt

Startrainer Jose Mourinho ist nach seinem "Nasen-Grapscher" für drei Spiele gesperrt worden. Der türkische Fußball-Verband verhängte zudem eine Geldstrafe in Höhe von umgerechnet 7000 Euro gegen den Portugiesen. Der Coach von Fenerbahce Istanbul hatte am Mittwoch nach dem verlorenen Pokal-Viertelfinale gegen Galatasaray Istanbul (1:2) seinem Gegenüber Okan Buruk unsanft an die Nase gegriffen.