Mühevoller Sieg: Wolfsburg verhindert Fehlstart

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben sich mit Mühe den ersten Saisonsieg erkämpft und einen Fehlstart verhindert. Nach dem ernüchternden Remis beim Aufsteiger Hamburger SV (3:3) setzten sich die Wölfinnen am Sonntag mit 3:1 (1:0) gegen Carl Zeiss Jena durch. Nationalspielerin Cora Zicai (82.) und Torjägerin Lineth Beerensteyn (87.) erlösten den VfL erst in der Schlussphase.

Nach dem perfekten Start von Double-Gewinner Bayern München mit zwei Siegen vermied Wolfsburg einen weiteren Ausrutscher. Zur Pause hatten die Wölfinnen nach dem Treffer von Janina Minge (42.) etwas glücklich geführt. Der VfL verschlief aber den Start in den zweiten Durchgang, der Ausgleich durch Isabella Jaron (56.) war die Folge. Das Team des neuen und alten Trainers Stephan Lerch tat sich schwer - ein ins Tor abgefälschter Abschluss von Zicai sorgte aber für Erleichterung.