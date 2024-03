Müller farblich überrascht: "Das Torwart-Trikot?"

Anzeige

Thomas Müller war vom gewagten neuen Auswärtstrikot der Fußball-Nationalmannschaft zunächst einigermaßen überrascht. "Ich kann mich erinnern, dass wir beim allerersten Foto-Shooting zehn weiße Trikots hatten – und das pinke war bei mir", sagte der Weltmeister von 2014 der Sports Illustrated: "Ich dachte kurz, dass das Torwart-Trikot vielleicht am falschen Platz hängt."

Er habe, berichtete Müller, "natürlich erst mal Augen gemacht, aber ich finde es von der Optik ganz gut. Ich kann mit diesen Farbtönen schon etwas anfangen." Das Entscheidende werde aber sein, "dass wir das erste Spiel in dem Ding gewinnen" - und zwar am Dienstag (20.45 Uhr/RTL) in Frankfurt/Main gegen die Niederlande. Gegen Frankreich in Lyon am Abend (21.00 Uhr/ZDF) spielt die DFB-Elf hingegen in weiß.

"Ich weiß, dass es – egal bei welchem Trikot – immer Stimmen geben wird, die sagen, dass es zu langweilig ist. Und wenn es mal ein bisschen optisch herausfordernder ist, dann wird gerne ein bisschen gehatet im Netz", betonte Müller. "Aber das tut der Sache keinen Abbruch. Es gibt auch ganz viele, die es super finden. Gerade was Geschmack betrifft, lässt sich eben streiten."