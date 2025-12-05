- Anzeige -
- Anzeige -
Fußball

Müller vs. Messi: MLS-Finale zwischen Vancouver und Miami wird kostenlos übertragen

  • Aktualisiert: 06.12.2025
  • 12:07 Uhr
  • SID

Gute Nachrichten für Fußballfans in Deutschland: Das mit Spannung erwartete MLS-Endspiel mit Thomas Müller wird kostenlos übertragen.

Für das Traumfinale der Major League Soccer zwischen den Vancouver Whitecaps mit Thomas Müller und Lionel Messis Inter Miami benötigen interessierte Fußballfans doch kein kostenpflichtiges TV-Abo.

Wie der Streamingdienst "Apple TV" vor dem Endspiel am Samstagabend (20:30 Uhr) in Fort Lauderdale/Florida mitteilte, wird die Partie in Deutschland und über 100 weiteren Ländern kostenlos übertragen.

- Anzeige -
- Anzeige -

Bundesliga und 2. Liga kostenlos auf Joyn

- Anzeige -
- Anzeige -

Besondere TV-Kameras beim MLS-Finale

Beim mit Spannung erwarteten Duell im MLS Cup zwischen den Weltmeistern Müller und Messi sollen "Apple" zufolge über 30 Kameras das TV-Erlebnis verbessern. Darunter sind robotergesteuerte Kameras an den Toren, eine Schiedsrichterkamera, spezielle ISO-Kameras für Trainer und Spieler sowie Drohnenaufnahmen.

Die Vorberichterstattung beginnt eine Stunde vor dem Anpfiff.

Mehr News und Videos zum Fußball
Der Zwickauer Busfahrer mit Kopfverband
News

Busfahrer getroffen: Becherwurf überschattet Regionalligaspiel

  • 06.12.2025
  • 13:12 Uhr
DFB-DFL-Stress
News

Wie ein Machtkampf den deutschen Fußball gefährdet

  • 06.12.2025
  • 13:09 Uhr
WASHINGTON - German national coach Julian Nagelsmann on the red carpet before the draw for the 2026 World Cup in the United States. ANP KOEN VAN WEEL xVIxANPxSportx xxANPxIVx 543994555 originalFile...
News

Nach WM-Auslosung: Nagelsmann gibt Versprechen

  • 06.12.2025
  • 12:47 Uhr
2250176614
News

Trump fordert neue Namen für Fußball und American Football

  • 06.12.2025
  • 12:30 Uhr
President Trump Attends World Cup Draw At Kennedy Center
News

FIFA gibt WM-Spielplan bekannt

  • 06.12.2025
  • 12:20 Uhr
Will weiter in der MLS jubeln: Thomas Müller
News

MLS-Finale mit Thomas Müller und Lionel Messi: Inter Miami vs. Vancouver Whitecaps heute im Livestream

  • 06.12.2025
  • 12:18 Uhr
Tenor Andrea Bocelli bei der WM-Auslosung
News

Deutschland droht WM-Hammer schon im Achtelfinale

  • 06.12.2025
  • 12:13 Uhr
2247032568
News

WM 2026 Quali: Wann finden die Playoffs statt?

  • 06.12.2025
  • 11:19 Uhr
DFB-Pokal
News

DFB-Pokal: Auslosung der Viertelfinals im Free-TV und Livestream

  • 06.12.2025
  • 11:17 Uhr
Torjubel Hamburger SV nach Tor zum 2:1 Fabio Vieira (Hamburger SV, 20) GER, Hamburger SV vs. VfB Stuttgart, Fussball, 1. Bundesliga, Spieltag 12, Saison 2025 2026, 30.11.2025 DFL REGULATIONS PROHIB...
News

Nordderby - Hamburger SV vs. SV Werder Bremen: Bundesliga im Free-TV, Livestream und im Ticker

  • 06.12.2025
  • 11:16 Uhr