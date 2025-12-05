Fußball
Müller vs. Messi: MLS-Finale zwischen Vancouver und Miami wird kostenlos übertragen
- Aktualisiert: 06.12.2025
- 12:07 Uhr
- SID
Gute Nachrichten für Fußballfans in Deutschland: Das mit Spannung erwartete MLS-Endspiel mit Thomas Müller wird kostenlos übertragen.
Für das Traumfinale der Major League Soccer zwischen den Vancouver Whitecaps mit Thomas Müller und Lionel Messis Inter Miami benötigen interessierte Fußballfans doch kein kostenpflichtiges TV-Abo.
Wie der Streamingdienst "Apple TV" vor dem Endspiel am Samstagabend (20:30 Uhr) in Fort Lauderdale/Florida mitteilte, wird die Partie in Deutschland und über 100 weiteren Ländern kostenlos übertragen.
Besondere TV-Kameras beim MLS-Finale
Beim mit Spannung erwarteten Duell im MLS Cup zwischen den Weltmeistern Müller und Messi sollen "Apple" zufolge über 30 Kameras das TV-Erlebnis verbessern. Darunter sind robotergesteuerte Kameras an den Toren, eine Schiedsrichterkamera, spezielle ISO-Kameras für Trainer und Spieler sowie Drohnenaufnahmen.
Die Vorberichterstattung beginnt eine Stunde vor dem Anpfiff.