Gute Nachrichten für Fußballfans in Deutschland: Das mit Spannung erwartete MLS-Endspiel mit Thomas Müller wird kostenlos übertragen.

Für das Traumfinale der Major League Soccer zwischen den Vancouver Whitecaps mit Thomas Müller und Lionel Messis Inter Miami benötigen interessierte Fußballfans doch kein kostenpflichtiges TV-Abo.

Wie der Streamingdienst "Apple TV" vor dem Endspiel am Samstagabend (20:30 Uhr) in Fort Lauderdale/Florida mitteilte, wird die Partie in Deutschland und über 100 weiteren Ländern kostenlos übertragen.